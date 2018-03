Milan, idea Bernard ma il grande obiettivo è Memphis Depay

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tuttosport oggi in edicola fa il punto sul mercato che riguarda il fronte offensivo per l'estate: secondo il giornale è concorrenza all'Inter per Bernard (25) dello Shakhtar Donetsk, ma il mirino è puntato su Memphis Depay (24). L'ex Manchester United, ora al Lione, è il grande obiettivo di mercato per l'estate.