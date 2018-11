Milan, idea di blindare Suso fino al 2023. E di ridiscutere la clausola

© foto di Daniele Mascolo/Photoviews

Come riferisce oggi Il Corriere della Sera, il Milan sembra intenzionato a blindare ben presto il suo attaccante Suso. Lo spagnolo è uno degli elementi migliori della squadra rossonera, e le sirene del Real Madrid spaventano il club di via Aldo Rossi, pronto dunque a blindare il calciatore offrendogli un rinnovo di contratto fino al 2023. L'intenzione sarebbe anche quella di ridiscutere la clausola rescissoria dell'esterno iberico, dato che i 38 milioni attualmente fissati come prezzo per lasciarlo andare vengono considerati troppo pochi.