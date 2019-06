Milan, idea Gaston Pereiro per la trequarti

Il Milan valuta Gaston Pereiro per la trequarti. Secondo quanto riportato da Sky Sport, i rossoneri pensano al giocatore dell'Uruguay per uno dei ruoli chiave. La dirigenza rossonera ha incontrato in sede Paco Casal, agente del calciatore: attualmente il PSV, club di appartenenza, valuta il calciatore circa 20 milioni di euro.