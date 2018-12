© foto di Federico De Luca

Il Milan non vorrebbe cambiare allenatore perchè non ha per le mani un’alternativa convincente, ma se la situazione dovesse precipitare nelle prossime due gare lo scenario potrebbe cambiare. Secondo il Corriere della Sera, oltre ai soliti nomi di Donadoni e Wenger, nelle ultime ore sarebbe spuntato anche quello Guidolin: contatti veri e propri non ci sono ancora stati, ma fra lui e Scaroni c'è un grande rapporto di stima visto che hanno vinto insieme la Coppa Italia del 1997 con il Vicenza.