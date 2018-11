Milan, idea Ibra per gennaio: Leonardo può offrire contratto di 18 mesi

© foto di Imago/Image Sport

Zlatan Ibrahimovic è uno dei nomi accostati al Milan per il mese di gennaio. Lo svedese nelle scorse ore ha fatto sapere di non essere disposto a salutare il Los Angeles Galaxy mediante la formula del prestito, per questo Tuttosport scrive che la dirigenza rossonera potrebbe modificare la proposta originale passando così dal prestito semestrale con rinnovo per un altro anno a un accordo valido per 18 mesi. I contatti tra Leonardo e Mino Raiola, agente dell'ex PSG e Manchester United, restano costanti.