Milan, idea Laxalt per le corsie esterne. La concorrenza è tanta

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Anche il Milan sulle tracce di Diego Laxalt, esterno in uscita dal Genoa. Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX il club rossonero si è aggiunto alle altre pretendenti per il giocatore, anche se resta da capire quali saranno le sanzioni che la UEFA comminerà alla società di via Aldo Rossi.