© foto di Federico Gaetano

Il Milan ha messo gli occhi su Riccardo Orsolini, gioiello di proprietà della Juventus ma attualmente in prestito al Bologna. Un’idea - riferisce La Gazzetta dello Sport - che ha iniziato a prendere forma nella mente di Leonardo, in attesa di capire se avrà margini di manovra per dedicarsi a un grande colpo di mercato. La cifra potrebbe aggirarsi intorno ai 25 milioni di euro, soldi che il Milan potrebbe ricavare dalla cessione di Suso. Tuttavia, arrivare a Orsolini non sarà affatto semplice, vista la concorrenza dell’Eintracht Francoforte e della Fiorentina. Non solo: l’esterno parteciperà anche all’Europeo Under 21, vetrina che potrebbe far schizzare verso l’alto la sua valutazione.