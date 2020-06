Milan, idea Pessina per il centrocampo: ecco perché i rossoneri lo pagherebbero la metà

Il Milan sta studiando la possibilità di riportare Matteo Pessina in rossonero dopo averlo perso nell'ambito dell'operazione Conti con l'Atalanta. Il giocatore, attualmente in prestito all'Hellas Verona, potrebbe far ritorno alla Dea che poi deciderà se cederlo di nuovo o tenerlo alla corte di Gasperini. I rossoneri, che da contratto hanno il 40/50% della futura rivendita del centrocampista, e per questo motivo potrebbero trattare con i nerazzurri il nuovo acquisto spendendo circa la metà di quello che Percassi chiederà alle altre squadre. A riportarlo è Tuttosport.