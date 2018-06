Milan, idea Renato Sanches. E il Benfica pensa al ritorno

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ci sarebbe anche il Milan, racconta A Bola, sulle tracce di Renato Sanches. Il portoghese è rientrato al Bayern Monaco dal prestito allo Swansea City. Il Benfica è in pressing per riprenderlo, Niko Kovac, tecnico bavarese, vuole vederlo in ritiro prima di prendere una decisione sul suo futuro ma sia i rossoneri che le Aquile lusitane sarebbero in lizza in caso di addio.