Milan, idea Szoboszlai: costa 30 milioni ma Rangnick può essere l'asso nella manica

Il mercato non è ancora scattato ma al Milan iniziano le grandi manovre per il centrocampo. Nella zona nevralgica del campo, scrive l'edizione odierna di Tuttosport, il nome che stuzzica di più la fantasia in via Aldo Rossi potrebbe essere quello di Dominik Szoboszlai. La concorrenza per il talento del Salisburgo è però tanta con Liverpool, Arsenal, Borussia Dortmund e Lipsia sulle tracce del giocatore, che vale almeno 30 milioni di euro, ma il fattore Rangnick potrebbe far pendere l'ago della bilancia verso la Lombardia.