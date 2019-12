© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Se a Milanello infuria la tempesta, la posizione Zvonimir Boban sembra più solida rispetto alle altre: Tuttosport precisa che le sue parole del post Atalanta-Milan riferite al mercato avevano come riferimento le limitazioni legate al Fair Play Finanziario e ieri mattina, è arrivato il confronto chiarificatore con la proprietà al riguardo. Il croato ne è uscito rinfrancato, pur consapevole che l’intervento e la presenza di Elliott è fondamentale anche per provare a riportare un po’ di calma dentro e fuori dal campo. Poi, a fine stagione, ci sarà il tempo per i giudizi e per l’eventuale nuova rivoluzione.