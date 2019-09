© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nella giornata di ieri, spiega il Corriere della Sera, a Milanello è andato in scena un incontro fra il Milan, il tecnico Marco Giampaolo, il dt Paolo Maldini ed il ds Frederic Massara. "Pieno supporto a Giampaolo", è il messaggio filtrato dal club e riferito ai giocatori che sono stati invitati a stringersi attorno al tecnico e fare gruppo per uscire da questa situazione.

Un nuovo punto sarà verosimilmente fatto dopo le prossime due partite: giovedì c'è il Torino, domenica sera la Fiorentina. A quel punto le parti si riaggiorneranno per capire se e dove si sono visti miglioramenti.