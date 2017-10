Milan, ieri il proprietario di Elliott era a San Siro

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Il Corriere della Sera oggi in edicola riporta le parole rilasciate ieri da Marco Fassone che ha spiegato che per il rifinanziamento del debito con Elliott, la speranza è "di completarlo all'inizio del 2018". Intanto nella giornata di ieri Paul Singer, il proprietario del fondo d'investimenti americano, era a San Siro ma pare che fosse a Milano per questioni private.