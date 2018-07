Si sarebbe discusso anche di un possibile cambio di proprietà per il club

L'amministratore delegato del Milan Marco Fassone era ieri Madrid, non solo per incontrare l'Atletico. Con lui infatti c'era Han Li, - stando a quanto riferisce Sky - uomo di fiducia della proprietà cinese, che ha partecipato anche all'incontro col potentissimo Jorge Mendes, impegnato non solo nel possibile addio di Cristiano Ronaldo al Real Madrid. Ci sarebbe infatti un fondo asiatico interessato a subentrare come proprietario del Milan, nello specifico il fondo Fosun, che ha comprato circa due anni fa il Wolverhampton proprio grazie all'intermediazione della Gestifute di Mendes.