Milan, ieri la ripresa in gruppi separati a Milanello: oggi nuovo allenamento

Il Milan ieri ha ripreso ad allenarsi a Milanello con gruppi di giocatori separati tra mattina e pomeriggio. Alle 10.00 sono arrivati Donnarumma, Gabbia, Biglia, Hernandez e Duarte. Nel pomeriggio, invece, hanno svolto una seduta Bonaventura, Laxalt, Romagnoli, Leao, Calhanoglu, Musacchio e Kjaer. Per tutti l'iter è stato lo stesso, seguendo le disposizioni date dal protocollo. Ai giocatori è stata misurata la temperatura dagli addetti alla sicurezza di Milanello prima dell'ingresso nella club house, poi i calciatori hanno potuto cambiarsi singolarmente nelle stanze singole. Nel frattempo, un gruppo di giocatori composto da Rebic, Castillejo, Bennacer e Saelemaekers ha svolto le visite mediche alla clinica 'La Madonnina', nel centro di Milano.

Il programma a Milanello prevede una riatletizzazione con lavoro atletico, di forza e, se possibile, verranno svolti anche esercizi con il pallone. Mentre gli esercizi in palestra al momento sono esclusi per ragioni di sicurezza. La sanificazione è già avvenuta e quando entreranno i giocatori dovranno seguire tutti delle regole rigide nel rispetto delle norme di sicurezza sanitaria imposte dal governo.

All’appello mancano ancora Franck Kessie, bloccato in Costa d’Avorio e in attesa di rientrare, e soprattutto Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese in questi mesi si è allenato con l’Hammarby, squadra di cui è co-proprietario, e sta valutando di rientrare in queste ore. Infatti sia lui che l’ivoriano dovranno fermarsi per 14 giorni per osservare il periodo di isolamento per chi proviene dall’estero.

Il Milan lavorerà solo ed esclusivamente nella propria struttura senza appoggiarsi ad hotel esterni come avviene in altre società, poiché all’interno di Milanello ci sono comfort di ogni genere per i giocatori. Camere con docce interne, palestre, sei campi da calcio, ristorante, bar e sala conferenza.