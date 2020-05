Milan, ieri primo allenamento per Ibra dopo la quarantena

Primo giorno di allenamento post quarantena per l’attaccante del Milan, Zlatan Ibrahimovic. Nella giornata di ieri il fuoriclasse svedese ha svolto allenamento con il gruppo delle 11,30 sembra in modo individuale, in attesa di comprendere le modalità di allenamento collettivo da lunedì in poi. Il Milan vorrebbe che la FIGC con l’ok del governo apportasse modifiche al protocollo ma è pronto comunque ad organizzare il ritiro da inizio settimana prossima.

Il programma a Milanello in questi giorni prevede una riatletizzazione con lavoro atletico, di forza e, se possibile, verranno svolti anche esercizi con il pallone. Mentre gli esercizi in palestra al momento sono esclusi per ragioni di sicurezza. In vista della ripresa degli allenamenti collettivi i giocatori dovranno effettuare nuovi test sierologici per dare certezza che non ci siano elementi positivi.

A Milanello, in vista del 18 maggio, stanno procedendo con continue sanificazioni della club house, la struttura che contiene le aree comuni come ristorante, sala da pranzo, zona bar e sala giochi, ma anche le singole camere dei giocatori, già utilizzate dagli atleti in questi giorni. All'interno del centro sportivo rossonero sono presenti 37 camere, di cui 24 verranno occupate dai calciatori. Il club necessiterebbe, però, di circa 50-55 stanze per poter ospitare tutte le persone che lavorano attorno alla squadra, staff tecnico, medici, fisioterapisti, magazzinieri. Per questo motivo il Milan starebbe pensando di affiancare una struttura non lontana dal centro sportivo per reperire altre camere, in modo da ospitare le persone strettamente necessarie al lavoro della squadra.