Milan, ieri summit Leonardo-Maldini-Singer: si valutano strategie

Ieri, dopo l’incontro con la squadra, Gordon Singer, i consiglieri, Leonardo e Maldini (mancava il presidente Scaroni, che aveva lasciato il centro sportivo) si sono chiusi in un ufficio di Milanello per una riunione operativa e di pianificazione. Lo riferisce stamane La Gazzetta dello Sport, che aggiunge: strategie rossonere in base al budget, alle sanzioni della UEFA e sulle nuove partnership da chiudere.