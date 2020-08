Milan, il Betis su Calabria: il difensore via a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto

In uscita dal Milan Davide Calabria potrebbe trovare una nuova sistemazione nella prossima finestra di trattative. Il difensore rossonero piace molto in Spagna, e più precisamente al Betis Siviglia. Il club di via Aldo Rossi però sarebbe disposto solo a cedere il giocatore a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto in modo da mettere a bilancio una plusvalenza. A riportare la notizia è l'edizione odierna di Tuttosport.