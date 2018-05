Milan, il biennale a Buffon dal PSG frena il mercato di Donnarumma

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Gigio Donnarumma da almeno un anno è indicato come obiettivo principale del PSG. L'improvvisa candidatura di BUffon, però, spariglia le carte. Con l’ingaggio di Reina - sottolinea La Gazzetta dello Sport - c’è un pericoloso overbooking in casa rossonera, visto che con Antonio Donnarumma già in rosa tornano anche Gabriel e Plizzari. E lo stesso Gigio rischia di entrare in un pericoloso cono d’ombra, anche in funzione della Nazionale e delle prossime scelte di Mancini. Al momento è difficile individuare un acquirente in Europa così motivato da spendere i 70 milioni richiesti dai rossoneri. Quanto meno occorrerà tempo per cogliere le opportunità legate alle mosse di club di prima fascia come Real, Liverpool e Chelsea.