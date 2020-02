Milan, il bilancio di Pioli: "Viaggio finora pieno di momenti positivi e negativi. Ibra unico"

Intervistato da Milan Tv, l'allenatore rossonero Stefano Pioli ha fatto un bilancio della stagione commentando anche il rendimento di Zlatan Ibrahimovic: "Finora abbiamo fatto un viaggio ricco di momenti positivi e negativi. Non è però tanto importante quello che abbiamo fatto fino ad oggi, quanto lasciare delle impronte. C'è ancora tanto da fare. Ibrahimovic? È diventato un campione e un giocatore unico per il suo talento, per la sua ambizione, per la voglia di puntare sempre a sfide nuove".