Milan, il bivio di Gasp: dai contatti rossoneri alla leggenda atalantina

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Si può fare qualcosa di più che entrare nella leggenda? È quanto probabilmente si starà chiedendo anche Gianpiero Gasperini, specie facendo riferimento ai tanti indizi che lo identificano quale obiettivo numero uno per il progetto di rinascita che il Milan sta programmando dalla prossima stagione. Con il ciclo di Gattuso che volge al termine, il tecnico dell’Atalanta rappresenta in assoluto la prima scelta che i rossoneri stanno prendendo in considerazione, con tutte le difficoltà che questo tipo di soluzione compererebbe. In primis quelle legate alle resistenze dell’Atalanta, con la famiglia Percassi ovviamente più che motivata a voler blindare l’artefice di un vero è proprio miracolo calcistico, comunque vada a finire la stagione. E con i dubbi di un allenatore che ha trovato la sua massima gratificazione ed ha scritto in maniera indelebile il suo nome nella storia del club orobico, innalzandone il livello oltre ogni più rosea aspettativa e previsione. Dunque ora il bivio: insistere sul progetto vincente o sposare la nuova accattivante sfida di riportare in alto il Milan? Qualche settimana e sapremo.