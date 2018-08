Milan: il blackout rovina la gara di Napoli, e fa imbufalire Gattuso

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il primo gol di Zielinski ha tagliato i fili della luce e Rino Gattuso non è stato in grado di trovare in rosa un elettricista che gli risolvesse il blackout in tempo utile. Luce spenta fino al novantesimo, restando a guardare i metri erosi dal Napoli minuto dopo minuto, e il panico impossessarsi dei muscoli e delle idee dei suoi ragazzi. Gattuso si è sgolato e sbracciato fino al quarto di recupero, e il tetto della panchina del Milan probabilmente oggi andrà ricontrollato: dopo i gol azzurri sono volate manate molto pesanti. Una rabbia comprensibile, che paradossalmente affonda le radici più profonde soprattutto nel primo gol di Zielinski, analizza La Gazzetta dello Sport. E’ stato quello a rimettere in partita l’avversario, è stato quello che ha messo mano all’interruttore. Clic: la luce ha improvvisamente cambiato metà campo e illuminato tutto dove fino a quel momento era rimasta spenta. Gattuso si è imbufalito perché sa perfettamente come questo sia uno dei difetti peggiori della sua squadra. Quei momenti di svagatezza, di quella concentrazione che scende sotto la soglia dell’accettabilità. Succedeva l’anno scorso, è successo nella tournée americana ed è successo anche ieri, rovinando un tempo e mezzo trascorso in vantaggio. Impresa da non sottovalutare in questo stadio che in questo decennio al Milan continua a regalare soltanto le briciole.