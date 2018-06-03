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Serie A

Milan, il Boca Juniors abbandona la trattativa per Gustavo Gomez

03.06.2018 00:15 di Ivan Cardia  Twitter:    articolo letto 1908 volte
Milan, il Boca Juniors abbandona la trattativa per Gustavo Gomez

Il Boca Juniors abbandona la trattativa per Gustavo Gomez: secondo quanto riferito da TyC Sports, il club di Buenos Aires non sarebbe intenzionato a intavolare una lunga trattativa col Milan per il difensore paraguaiano, che al momento avrebbe offerte migliori da altri club europei.
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