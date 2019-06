Milan, il Brescia si mette in fila per il gioiello classe 1999 Gabbia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo la Gazzetta dello Sport oggi in edicola, anche il Brescia ha messo nel mirino Matteo Gabbia, promettente difensore centrale classe 1999, prodotto del settore giovanile del Diavolo. Il centrale di proprietà del Milan si è anche messo in mostra nelle scorse settimane nel Mondiale Under 20 dopo un buon campionato alla Lucchese.