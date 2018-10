Milan, il cambio modulo salva Gattuso. Primo passo fuori dalla crisi

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Il Milan di Rino Gattuso non è morto: i giocatori rossoneri non hanno voltato le spalle al loro allenatore nel momento del bisogno e la vittoria di ieri contro la Sampdoria ha rinsaldato la panchina di Ringhio che, dopo le due sconfitte di fila contro Inter e Betis, era finito nel mirino delle critiche. Ovviamente non può bastare una partita per dire che la crisi è definitivamente alle spalle, ma quello di ieri è certamente un primo passo fuori dal momento difficile. Il punto lo fa Il Corriere della Sera che spiega che, tra i cardini dell'inversione di rotta, c'è stato anche il passaggio alle due punte, dal 4-3-3 al 4-4-2.