Milan, il CdA di domani sarà decisivo. Elliott potrebbe accelerare i tempi

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Milan si prepara a gestire la vicenda UEFA, e le possibili sanzioni per la violazione del fair play finanziario. Secondo quanto riferito da Il Sole 24 Ore, sarà decisivo il CdA di domani: "Mr Li è chiamato entro giugno a versare altri 43 milioni di euro, come parte restante della ricapitalizzazione da 60 milioni: la scadenza per la prima rata (da 10 milioni) sarebbe stata negli scorsi giorni ma i soldi non sarebbero arrivati, tranne una piccola parte. Secondo i rumors, i soldi starebbero arrivando con numerosi bonifici, separati, inviati dall’imprenditore cinese, anche se in ritardo rispetto alle scadenze". Probabile che la stangata UEFA acceleri l'ingresso del fondo Elliott, prima della scadenza di ottobre.