© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Tuttosport oggi in edicola fa il punto sull'obiettivo Tim Cahill del Chelsea per il Milan. Il giocatore non sembra rientrare nei piani di Sarri, che lo sta utilizzando con il contagocce (appena 21 minuti in Premier League). Ovviamente non sarà comunque facile strapparlo ai Blues, che vorrebbero un indennizzo per lasciarlo partire sei mesi prima della naturale scadenza del contratto, ma sarà fondamentale anche la volontà del giocatore: Cahill farà 33 anni tra pochi giorni, ha giocato sempre in Inghilterra e bisogna capire se vorrà andare all'estero a chiudere la carriera.