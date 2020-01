© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Prende piede l'ipotesi Chelsea per Kris Piatek, giocatore in uscita dal Milan che piace molto anche al Tottenham. Lampard ha chiesto una punta visto l'infortunio di Abraham e il solo Batshuayi a disposizione. L'idea dei Blues sarebbe quella di prendere il polacco in prestito con diritto di riscatto a 30 milioni di euro, e con pochi giorni dal gong, la trattativa potrebbe decollare anche in questi termini. A riportarlo è il Daily Star.