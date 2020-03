Milan, il Chelsea su Donnarumma: pronti 60 milioni di euro, contatti già avviati con Raiola

Il Chelsea vuole bruciare la concorrenza per Gianluigi Donnarumma. Come riporta il Sunday Express, i Blues avrebbero infatti già pronto un conguaglio da ben 60 milioni di euro per strappare il giovanissimo portiere al Milan durante la prossima estate.

Kepa out, Gigio in - Mister Lampard e la dirigenza del club londinese avrebbero deciso di cedere lo spagnolo Kepa Arrizabalaga proprio per finanziare l'acquisto dell'estremo difensore rossonero, ambito anche da Juventus, Real Madrid, Manchester United e Paris Saint-Germain. I contatti con Mino Raiola - scrive il tabloid - sono stati avviati e il Chelsea prepara l'assalto.