© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo esser stato vicino all'esonero almeno 3 volte durante la stagione in corso, le quotazioni del tecnico del Milan Gennaro Gattuso sono in risalita, racconta la Gazzetta dello Sport. Il rapporto del tecnico con Gazidis è buono e la società sta apprezzando il suo lavoro, sul campo ma pure dietro le quinte, e proprio per questo a sorpresa il suo futuro potrebbe essere ancora sulla panchina rossonera.