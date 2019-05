Milan, il club attende la risposta di Maldini per ricostruire

Priorità assoluta a Paolo Maldini. Il Milan aspetta la decisione del suo ex capitano, dopo l’offerta di Ivan Gazidis per ricoprire il ruolo di direttore tecnico della squadra. L’amministratore delegato si è pronunciato in prima persona con una lunga intervista alla Gazzetta: “Vorrei davvero che Paolo restasse con noi e mi aiutasse in questa grande sfida con un ruolo sempre più centrale e importante. Non gli chiedo di fare tutto da solo. Si lavora in gruppo, sarà supportato ed aiutato, può darci tantissimo. E' stata una stagione logorante per tutti e anche Paolo ha chiesto tempo per riflettere e capire se ha l'energia giusta per ripartire con questo progetto difficile”, ha spiegato Gazidis, che ora aspetta una risposta da Maldini.

L’ex capitano però nel frattempo ha preso tempo e dovrebbe pronunciarsi entro fine settimana. C’è ancora qualcosa da chiarire, e dalla sua decisione dipenderanno molte cose, in primis la scelta dell’allenatore. Solo dopo aver confermato Maldini come DT, si procederà nell’individuazione della figura giusta per la panchina. I nomi che circolano in queste ore sono quelli che hanno maggiori probabilità, come Simone Inzaghi o Marco Giampaolo, ma attenzione alla sorpresa estera. Non sono esclusi nomi provenienti da altri campionati, perché Elliott guarda spesso oltre i confini, come ha fatto a dicembre quando ha strappato Ivan Gazidis all’Arsenal. Ma per il momento il casting è parzialmente congelato, in attesa della decisione di Maldini, come ha riferito lo stesso A.d. nell’intervista alla Gazzetta: “La scelta del tecnico, con l'aiuto spero di Maldini, sarà fatta con calma, studiando ogni particolare: storia, personalità, profilo, risultati, statistiche. Non vogliamo sbagliare nulla”.