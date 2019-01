Milan, il club è con Gattuso

© foto di PhotoViews

Il Milan dopo un periodo di riflessione si è esposto a difesa del proprio allenatore. Via gli spifferi e le voci sull’esonero, Gennaro Gattuso resterà in rossonero nonostante un andamento altalenante nelle ultime settimane. Dopo l’ultima partita contro la Spal, c’è stato un summit a San Siro in cui la dirigenza ha ribadito la fiducia all’allenatore calabrese. Leonardo, Maldini e Gazidis hanno parlato e rassicurato Gattuso, appoggiandolo sulle scelte in campo e sul mercato, e proprio per questo verrà accontentato durante la sessione invernale. Arriverà un centrocampista e un’attaccante centrale che possa fare anche l’esterno, sono questi i due obiettivi principali di Leonardo. Ma sarà un mese di gennaio difficile a causa dei tanti impegni ravvicinati, con la Samp il 12 in Coppa Italia, il 16 con la Juve nella finale di Supercoppa e poi il trittico difficile contro Genoa, Napoli e Roma in campionato. Un calendario che dirà dove può arrivare il Milan, e come Gattuso abbia assorbito la fiducia della società. Sarà un mese pieno di aspettative ma il club vuole viverlo con Rino in panchina, sperando poi di raggiungere a maggio l’obiettivo Champions League.