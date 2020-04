Milan, il club pronto a sforare il tetto ingaggi: sul tavolo il rinnovo di Romagnoli

vedi letture

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola fa il punto sul futuro di Alessio Romagnoli, venticinquenne capitano del Milan. Il club sta cercando di blindarlo a ogni costo, considerandolo un perno per il futuro. In scadenza nel 2022, quello del rinnovo è un discorso prioritario. Attualmente guadagna 3,5 milioni di euro, potrebbe arrivare per lui un extra-budget rispetto al tetto stipendi fissato da Elliott: Romagnoli potrebbe arrivare a guadagnare circa 5 milioni di euro.