Milan, il club pronto ad acquistare Rebic dall'Eintracht Francoforte

L'edizione oggi in edicola de La Gazzetta dello Sport parla di Ante Rebic, croato entrato nelle grazie del tifo milanista. Ora a Spalato, in patria, si sta allenando individualmente ma il suo futuro è tema di dialogo costante in dirigenza. Il Milan vorrebbe acquistarlo a titolo definitivo dall'Eintracht Francoforte da dove è arrivato in cambio del prestito di André Silva. Coi tedeschi ha un contratto in scadenza nel 2022, fattore che potrebbe favorire altrettanto una trattativa a cifre non folli.