Milan, il club sta con Montella e con la squadra. A gennaio nessun colpo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In casa rossonera, non si pensa solo al futuro societario del Milan ma anche a quello sportivo. Secondo quanto riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport, in questo ambito in via Aldo Rossi non ci sono dubbi: il tecnico è e resterà Vincenzo Montella, che ha rinsaldato la sua panchina grazie alla vittoria di domenica scorsa sul campo del Sassuolo. Inoltre, c'è la convinzione che, dopo i tanti acquisti in estate, non sarà necessario intervenire anche nel mercato invernale: la società rossonera ha fiducia nella rosa che ha a disposizione e nel lavoro di Montella e per questo motivo non ha bisogno di nuovi rinforzi.