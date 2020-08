Milan, il derby per Tonali entra nel vivo ma i dirigenti rossoneri non sono ottimisti

Il Milan alza il pressing per arrivare a Sandro Tonali con Maldini che nelle ultime ore avrebbe presentato un'offerta al Brescia da 10 milioni di prestito oneroso più 25+3 di bonus di diritto di riscatto. Un affare da 38 milioni totali con l'Inter, principale se non unico avversario dei rossoneri, che prende tempo perché prima deve acquistare un mediano di esperienza su espressa richiesta di Conte. Dal club milanista fanno sapere che l'affare è molto difficile ma non impossibile, con il giocatore che sarebbe pronto a dire sì anche per la possibilità di giocare con maggiore continuità rispetto al passaggio in nerazzurro. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.