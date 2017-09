Milan, il destino di Biglia: la “prima” contro la sua ex

Nel calcio i disegni del destino si divertono sempre molto: e allora diventa molto particolare che Lucas Biglia, regista del Milan fortemente voluto da tutta la dirigenza rossonera, giochi la prima partita da titolare al Milan proprio nella sua vecchia casa. Lucas ha preso la parola ieri, a poche ore dalla sfida dell’Olimpico contro la Lazio, e ha precisato subito: “Sono felice di tornare a Roma e di rivedere gli ex compagni, con molti dei quali conservo un bel rapporto. Ma ora ho addosso un’altra maglia. Ho il rimpianto di non aver vinto nulla con la Lazio, però bisogna guardare avanti ed è per questo che ho scelto un progetto ambizioso come questo. Il Milan è ciò che volevo e qui ho trovato tutto quel che pensavo”, riporta La Gazzetta dello Sport.

Per i compagni di squadra era un leader, vero e carismatico. Quando a luglio è tornato per un giorno nel ritiro di Auronzo era sorta l’illusione di poter ricominciare tutto insieme. Ventiquattro ore dopo Biglia è andato via per andare a firmare col Milan. Da quel giorno è nata una nuova Lazio, che oggi rivedrà il suo ex capitano senza veleni ma anche senza troppe emozioni. Sugli spalti, invece, il clima sarà più pesantino: “Non mi aspetto una bella accoglienza, ma questo non mi farà cambiare idea sulla Lazio”. Per il resto, nella sua testa c’è solo Milan. Ma fa comunque un certo effetto sentire un nazionale argentino di 31 anni parlare così: “Gente come Gattuso la vedevo vincere quando ero piccolo e ora ce l’ho accanto. La maglia numero 21 di Pirlo? Andrea per me è un idolo. L’ho sempre osservato e quando ci ho giocato contro lo vedevo come un supereroe”.