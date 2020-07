Milan, il dilemma di Biglia: l'Independiente chiama, l'argentino deciderà con la famiglia

vedi letture

Radio Mitre rilancia la candidatura argentina per il futuro di Lucas Biglia, centrocampista classe 1986 argentino in uscita dal Milan, dove Bennacer lo ha definitivamente soppiantato nel ruolo di centrocampista metodista titolare. L'Independiente, rivela l'emittente argentina, è pronta a fare uno sforzo economico per convincerlo a tornare in patria dopo la fine del suo contratto col Milan: sembra che molto della decisione di Biglia dipenderà dalla sua famiglia, con cui si riunirà per decidere se è effettivamente il momento di tornare a casa.