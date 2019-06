Milan, il dopo Donnarumma è già in casa

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il dopo-Donnarumma al Milan sarà Pepe Reina. Lo riporta il Corriere dello Sport nell'edizione odierna facendo il punto sul mercato dei rossoneri.

Tegola Fair Play Finanziario seguito della mancata qualificazione alla Champions League e dei noti problemi legati al Fair Play Finanziario, il Milan dovrà necessariamente far cassa cedendo i giocatori che possono garantire maggiori plusvalenze. Uno di questi è Gianluigi Donnarumma, giocatore cresciuto nel vivaio e che piace a Manchester United e Paris Saint-Germain. La richiesta è di 60 milioni di euro.

Puntare a far crescere Plizzari Pepe Reina era stato acquistato dalla vecchia proprietà già in ottica di sostituire Gigio e la prossima stagione, nonostante le 37 primavere, sarà lui il titolare, facendo da chioccia a un altro portiere promettente: Alessandro Plizzari, classe 2000, attualmente impegnato al Mondiale Under 20. Nell'ultima stagione Plizzari è rimasto in rosa senza mai scendere in campo.