Nel calcio la tradizione è una parte importante. A volte fondamentale. Questo potrebbe giocare a favore del Milan in vista del match contro il Cagliari. Statistiche alla mano, infatti, Gonzalo Higuain potrebbe recitare un ruolo decisivo nel match per i rossoneri. Nei sette precedenti contro gli isolani l'argentino è andato a segno ben sei volte, con un assist a completare un quadro che va oltre la mera casualità. Cinque vittorie e due pareggi per le squadre del Pipita contro il Cagliari. Un viatico niente male per la ripresa del campionato per la formazione di Gennaro Gattuso.