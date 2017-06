Milan, il fattore K per completare la rivoluzione in mediana

© foto di Insidefoto/Image Sport

Quando giorni fa su Sportitalia abbiamo anticipato in esclusiva la notizia del forte inserimento del Milan nella trattativa per portare in Italia Grzegorz Krychowiak, il nome del centrocampista del Psg ha colto di sorpresa l'opinione pubblica tinta di rossonero e non. Non solo per la difficile pronuncia del cognome del polacco, ma soprattutto perchè da mesi l'ex Siviglia era accostato ad altre realtà anche del nostro campionato, ed in quanto il Milan sembrava prossimo ad avere sistemato la linea mediana con l'innesto di Kessie e quello presumibile di Biglia.

L'idea di Mirabelli è evidentemente quella di rivoluzionare il reparto nevralgico con un innesto che unisca fisico e centimetri oltre ad una discreta qualità, ed il profilo di Krychowiak sembra davvero ideale, anche per la possibilità che offre di poter cambiare modulo in corsa grazie alla sua estrema duttilità di impiego. Insomma un investimento lungimirante, che il Milan ha pianificato proprio a seguito di un'annata complicata per un giocatore che dopo un avvio di stagione non è riuscito a ripetere al Parco dei Principi le meraviglie dei tempi di Siviglia. Domani l'incontro decisivo, dal quale dipenderà per larga parte il buon esito della trattativa, ma è ormai evidente che l'inserimento è stato ampiamente confermato e la trattativa sta entrando nella sua fase bollente. Il Milan e Krychowiak, il fattore K per rinforzare una mediana in piena rivoluzione.