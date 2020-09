Milan, il Friburgo insiste per Krunic: la sua cessione può sbloccare Bakayoko

La possibile cessione di Rade Krunic al Friburgo potrebbe sbloccare la trattativa per riportare Tiemouè Bakayoko. Il Milan non ha mai smesso di pensare al 26enne del Chelsea e nel caso in cui si dovesse formalizzare la cessione dell'ex Empoli in Germania, ecco che a ruota potrebbe arrivare il via libera per il francese. I rossoneri potrebbero incassare 6 milioni subito e 2 di bonus più avanti, così da mettere a segno una piccola plusvalenza dalla cessione del centrocampista. A riportarlo è Tuttosport.