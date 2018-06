Milan, il futuro di André Silva legato alle sue prestazioni al Mondiale

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Secondo quanto riportato dal quotidiano Tuttosport, il Milan ha deciso di aspettare il Mondiale prima di prendere in esame la questione André Silva. L’esperienza al Mondiale, infatti, potrebbe rilanciare un giocatore che ha sicuramente grandi qualità, ma che non è riuscito a fare emergere nella sua prima stagione in rossonero.