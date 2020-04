Milan, il futuro di Ibra è tutto da scrivere: si attende il confronto con Gazidis

Secondo quanto riferito da Sportmediaset, il futuro di Zlatan Ibrahimovic dipenderà dal faccia a faccia con Gazidis rimasto in sospeso a causa della pandemia: un bivio fondamentale, perché la decisione finale di Ibrahimovic sarà strettamente connessa ai progetti che saranno illustrati dall'amministratore delegato sudafricano. Dipendesse dallo svedese la soluzione sarebbe più giusta per la panchina rossonera sarebbe la conferma di Stefano Pioli, ma in questo momento le voci sembrano andare in tutt'altra direzione.