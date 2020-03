Milan, il futuro di Paquetà è segnato. Ma il club riflette se gettare la spugna o prestarlo

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola fa il punto su presente e futuro di Lucas Paquetà, stella brasiliana del Milan. Che però non ha più spazio, fiducia, e grava anche sul bilancio. Il club sembra aver deciso di lasciarlo partire ma il bivio è netto. Perché il Milan s'interroga se lasciarlo andare definitivamente, gettando la spugna, o se prestarlo. Per fare una plusvalenza servono offerte da oltre 30 milioni, per adesso il suo maggior estimatore, Leonardo, ne ha proposti non oltre 20.