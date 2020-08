Milan, il futuro di Reina ancora in bilico: a breve faccia a faccia con la dirigenza

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola evidenzia la tripla opzione presente nel futuro di Pepe Reina: il portiere spagnolo a breve parlerà con la dirigenza del Milan, per decidere se restare, facendo nuovamente il secondo a Gigio Donnarumma, trovare un accordo per risolvere il contratto o essere ceduto in prestito annuale, per poi abbandonare definitivamente il club rossonero.