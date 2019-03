Milan, il futuro di Suso in ballo: il club lavora per togliere la clausola

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il futuro di Suso continua a tenere banco in casa Milan. Secondo quanto riferito da Tuttosport, negli ultimi giorni Leonardo e Maldini avrebbero proposto nuovamente all'agente dell'esterno iberico di eliminare la clausola risolutiva (da 40 milioni di euro e valida per l'estero) presente nel contratto coi rossoneri. In cambio, ritocco e prolungamento: al momento non tutti i tasselli sono andati al loro posto. Possibile che ci siano dei passi in avanti prossimamente.