Milan, il giorno degli addii e delle dimissioni

© foto di Federico De Luca

Il giorno degli addii. In casa Milan si tirano le somme di una stagione che non ha rispecchiato le aspettative, e che si porterà dietro delle conseguenze sotto ogni punto di vista. E così, la strada sarà aperta da Leonardo, che dopo i rumors su un ruolo nella federazione brasiliana potrebbe riabbracciare il Paris Saint Germain cadendo in piedi per l’ennesima volta nella sua carriera. Una decisione che potrebbe anticipare di poco quella di Paolo Maldini, per il quale sarà importante mantenere un ruolo di responsabilità per proseguire la sua avventura nella dirigenza rossonera, e che sarà certamente seguita dalla decisione di Rino Gattuso. Il tecnico del Milan ha infatti deciso di rinunciare al 90 per cento dei 5,5 milioni previsti dal contratto fino al 2021, dimostrando così la totale appartenenza morale al Milan e ciò che potrebbe rappresentare il bene (almeno dal punto di vista economico) del club rossonero. Insomma, un’ennesima dimostrazione di amore nei confronti di un club che dovrà ricostruire l sua identità per l’ennesima volta in così poche stagioni. Questa volta senza le proprie bandiere, e senza Rino Gattuso.