Milan, il giorno di Correa e la spinta Atletico per James

Si avvicina il momento del colpo ad effetto targato Milan. Come anticipato nella notte tra domenica e lunedì, infatti, i rossoneri sono pronti a sferrare l’offensiva decisiva per arrivare ad Angel Correa, attaccante argentino dell’Atletico Madrid. Confermata anche la missione milanese che coinvolgerà i vertici dirigenziali del club madrileno, determinati ad incassare i 50 milioni più bonus che andranno a costituire il tesoretto attraverso il quale sferrare un nuovo attacco al Real Madrid per aggiudicarsi James Rodriguez a discapito del Napoli. Del resto, l’accelerata sul fronte Milan per Correa, sta imponendo al club spagnolo la necessità di virare su un profilo diverso da quello di Eriksen che animava i tavoli di trattative sino alla serata di domenica. Il giorno chiave per regalare a Giampaolo il suo nuovo attaccante può essere quello di oggi.