Milan, il giorno dopo il crac Caldara: ragazzo distrutto, gruppo sotto choc

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Milanello sotto choc dopo l'infortunio di Mattia Caldara, che ha rimediato la rottura del crociato e terminato la stagione in anticipo: il difensore è stato operato ieri a Roma dal dottor Mariani. A causare l'infortunio del giovane difensore è stato un contrasto in allenamento e come riporta l’edizione odierna del Corriere della Sera, in questo momento il gruppo rossonero è profondamente scosso dall'accaduto. Una mazzata tremende in primis per il giocatore, distrutto per l’ennesimo stop.